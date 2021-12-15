Россиян обязали эвакуироваться при угрозе чрезвычайных ситуаций

Граждане должны покинуть населенный пункт после сообщений о ЧС

Граждане России обязаны покинуть определенные территории после поступления уведомлений об угрозе чрезвычайных ситуаций в этой местности. Такие положения содержит законопроект, принятый Госдумой в среду, 15 декабря.

Документ устанавливает для россиян обязанность эвакуироваться с территории, на которой существует угроза ЧС или из зоны ЧС с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий от органов власти и компетентных организаций.

Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев уточнил, что обязанность эвакуироваться возникает у граждан после получения уведомлений в том числе посредством СМС-сообщений или через операторов связи.

Что касается имущества и собственности жителей, покидающих в порядке эвакуации свои дома, обеспечение прав граждан будет рассмотрено в рамках российского законодательства с учетом позиций Росгвардии и Министерства внутренних дел.

Полномочия по принятию решения о проведении эвакуационных мероприятий возложены на специализированную комиссию правительства, сообщает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram