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Кабаева в платье за 200 тысяч появилась на российском телевидении

12:41
  • среда
  • 15 декабря 2021

Олимпийская чемпионка выбрала черное платье с верхом из сетки

Алина Кабаева впервые за долгое время появилась на публике. Накануне олимпийская чемпионка приняла участие в программе "Вечерний Ургант".

Бывшая спортсменка появилась в эфире в элегантном черном платье Valentino с верхом из тонкой сетки. Свой образ Кабаева дополнила туфлями на тонком каблуке.

Портал WomanHit оценил стоимость наряда в 194 тысячи рублей.

Алина Кабаева так редко появляется на публике, что каждый такой случай приковывает внимание СМИ и поклонников. В августе этого года олимпийская чемпионка приняла участие в эфире одного из федеральных телеканалов, в котором обсуждалась ситуация на Олимпиаде в Токио с Диной Авериной. Внимание публики привлек наряд Кабаевой – красное платье и обручальное кольцо на пальце.

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