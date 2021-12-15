Дело отравителя с Чистых прудов направили на пересмотр

Обвиняемый будет находиться в СИЗО до марта

Мосгорсуд отменил приговор осужденному за серию отравлений граждан на Чистых Прудах Мурату Сабанову, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

"Суд апелляционной инстанции постановил отменить приговор районного суда и уголовное дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе", - сказано в сообщении.

Сабанов при этом останется в СИЗО до 15 марта 2022 года. В мае 2021-го его приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

Как установило следствие, мужчина знакомился с употребляющими спиртные напитки в районе Чистых прудов, убеждал жертв выпить напиток с седативными препаратами, после чего грабил. Всего пострадали 30 человек, пятерым был причинен тяжкий вред здоровью.

Стоимость похищенного Сабановым имущества превышает 1 миллион рублей.

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