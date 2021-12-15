ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянин сыграет одну из ключевых ролей в продолжении "Фантастических тварей"

13:03
  • среда
  • 15 декабря 2021

Премьера фильма запланирована на апрель 2022 года

Российский актер Александр Кузнецов появится в третьем фильме франшизы "Фантастические твари". Об этом рассказали в британском агентстве Subtitle Talent.
Джонни Деппу в "Фантастических тварях" нашли замену

В картине режиссера Дэвида Йейтса по сценарию Джоан Роулинг россиянин сыграет одну из ключевых ролей — Гельмута. Компанию на съемочной площадке ему составят Джуд Лоу, Эдди Редмейн, Мадс Миккельсен.

Мировая премьера фильма "Фантастические твари: Секреты Дамблдора" запланирована на апрель 2022 года, сообщается в Instagram агентства.

Александру Кузнецову 29 лет, он родился в Севастополе. Самой заметной ролью выпускника ГИТИСа стал Кирилл в сериале "Содержанки". Всего в активе молодого актера — более 30 ролей в фильмах и сериалах.

Франшиза "Фантастические твари" успела отметиться не только кассовыми сборами, но и закулисными скандалами. Студия Warner Bros. настоятельно попросила звезду Голливуда Джонни Деппа отказаться от роли волшебника Геллерта Грин-де-Вальда в очередной картине после судебных тяжб с экс-супругой Эмбер Херд по обвинению в домашнем насилии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Актер Александр Кузнецов
Актер Александр Кузнецов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.