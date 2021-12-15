Россиянин сыграет одну из ключевых ролей в продолжении "Фантастических тварей"

Премьера фильма запланирована на апрель 2022 года

Российский актер Александр Кузнецов появится в третьем фильме франшизы "Фантастические твари". Об этом рассказали в британском агентстве Subtitle Talent.

В картине режиссера Дэвида Йейтса по сценарию Джоан Роулинг россиянин сыграет одну из ключевых ролей — Гельмута. Компанию на съемочной площадке ему составят Джуд Лоу, Эдди Редмейн, Мадс Миккельсен.

Мировая премьера фильма "Фантастические твари: Секреты Дамблдора" запланирована на апрель 2022 года, сообщается в Instagram агентства.

Александру Кузнецову 29 лет, он родился в Севастополе. Самой заметной ролью выпускника ГИТИСа стал Кирилл в сериале "Содержанки". Всего в активе молодого актера — более 30 ролей в фильмах и сериалах.

Франшиза "Фантастические твари" успела отметиться не только кассовыми сборами, но и закулисными скандалами. Студия Warner Bros. настоятельно попросила звезду Голливуда Джонни Деппа отказаться от роли волшебника Геллерта Грин-де-Вальда в очередной картине после судебных тяжб с экс-супругой Эмбер Херд по обвинению в домашнем насилии.

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