В Ярославле водитель маршрутки сбил ребенка и продолжил путь

Микроавтобус влетел в остановку

В Ярославле из-за скользкой дороги водитель маршрутки сбил стоящую на остановке девушку и покинул место ДТП.

Инцидент произошел в районе остановки общественного транспорта "Площадь Юности". Водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и сбил 16-летнего подростка. Девушка получила ушибы и обратилась за медицинской помощью.

Автобус уехал с места ДТП и продолжил свой маршрут. Полицейские вычислили номер транспорта и задержали водителя. Им оказался 44-летний мужчина, в момент аварии он был трезв.

Водителю грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток, сообщили в региональном МВД.

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