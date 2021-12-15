В Москве вырос спрос на "новогодние профессии"

Дополнительно заработать могут в том числе ивент-менеджеры и декораторы

В декабря в Москве существенно вырос спрос на "новогодние профессии", сообщил в Telegram социальный комплекс столицы.

"В Москве работодатели ищут "новогодних" специалистов. Новогодние праздники - отличная возможность дополнительно заработать", - отмечено в сообщении.

Так, востребованы в канун праздников оказались в том числе ивент-менеджеры, официанты, повара и декораторы. Кроме того, требуются услуги фотографов, артистов и помощников организаторов праздников.

"Самой "новогодней" профессией остается Дед Мороз и Снегурочка", - добавили в комплексе.

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