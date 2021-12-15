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Исследование показало ураганную скорость размножения "омикрона" в организме

13:27
  • среда
  • 15 декабря 2021

Это может объяснять ускоренную передачу штамма от человека к человеку

Омикрон-штамм коронавирусной инфекции способен размножаться в десятки раз быстрее дельта-штамма, что потенциально объясняет его высокий потенциал к распространению в человеческой популяции. К таким выводам пришли ученые из Гонконгского университета.

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Исследователи подсчитали, что "омикрон" размножается в бронхах человека в 70 раз быстрее, чем вариант "дельта". По этой причине новый штамм может передаваться от человека к человеку быстрее, чем предыдущие варианты, полагают ученые.

Ученые также указывают, что при "омикроне" степень инфицирования легких значительно ниже, чем при заражении исходным штаммом коронавируса. Предполагается, что это говорит о менее тяжелом течении болезни в случае заражения омикрон-штаммом, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 9 декабря самым распространенным штаммом коронавируса в России оставался "дельта", рассказала главный санитарный врач страны, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом о высокой скорости распространения омикрон-штамма ранее говорили исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Согласно их модели, новая разновидность коронавируса может распространяться в два раза быстрее, чем вариант "дельта".

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