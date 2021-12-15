Новый канцлер Германии заявил о готовности к диалогу с Россией

Важно найти понимание с Москвой в рамках политики ЕС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с первым правительственным заявлением в Бундестаге.

Он сообщил, что Германия готова продолжать конструктивный диалог с российскими властями, но в рамках общеевропейской внешней политики.

"Мы должны быть готовы все чаще пытаться найти понимание, пытаться выйти из спирали эскалации - как на протяжении определенного времени получалось в рамках нормандского процесса", - сообщил Шольц (цитата по РИА Новости).

Глава немецкого правительства отметил, что сказанное не должно быть понято как новая немецкая "восточная политика".

"Восточная политика" в единой Европе может быть только европейской "восточной политикой", - подчеркнул Шольц.

8 декабря Ангела Меркель сложила полномочия канцлера Германии. Новым главой правительства стал 63-летний Олаф Шольц.

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