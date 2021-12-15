Новый канцлер Германии заявил о готовности к диалогу с Россией

Важно найти понимание с Москвой в рамках политики ЕС
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с первым правительственным заявлением в Бундестаге.
Он сообщил, что Германия готова продолжать конструктивный диалог с российскими властями, но в рамках общеевропейской внешней политики.
"Мы должны быть готовы все чаще пытаться найти понимание, пытаться выйти из спирали эскалации - как на протяжении определенного времени получалось в рамках нормандского процесса", - сообщил Шольц (цитата по РИА Новости).
Глава немецкого правительства отметил, что сказанное не должно быть понято как новая немецкая "восточная политика".
"Восточная политика" в единой Европе может быть только европейской "восточной политикой", - подчеркнул Шольц.
8 декабря Ангела Меркель сложила полномочия канцлера Германии. Новым главой правительства стал 63-летний Олаф Шольц.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram