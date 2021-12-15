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В Москве установят памятник погибшему экс-главе МЧС Зиничеву

13:19
  • среда
  • 15 декабря 2021

Решение приняла Мосгордума

В Москве будет установлен памятник погибшему экс-главе МЧС Евгению Зиничеву, пишет РИА "Новости" со ссылкой на решение Мосгордумы.
Путин лично простился с Евгением Зиничевым

"Это выдающийся человек, всю свою жизнь отдавший служению отечеству, трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая человека. Зиничев был образцом для подражания для всех российских спасателей. Поэтому считаю что фигура Зиничева, безусловно, достойна монумента", - сказал председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Памятник установят в сквере Дмитрия Михайлика на Кременчугской улице в районе Фили-Давыдково.

Зиничев погиб 8 сентября на межведомственных учениях в Заполярье. Глава ведомства пытался спасти сорвавшегося с обрыва участника съемочной группы.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее "личной утратой". Зиничева похоронили в Санкт-Петербурге на Северном кладбище.

Временно исполняющим обязанности руководителя МЧС стал генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

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