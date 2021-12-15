Магазин на юго-востоке Москвы опечатали за нарушение антиковидных мер

Торговой точке грозит закрытие на три месяца

Специалисты Роспотребнадзора осмотрели магазин "Гастрономия" на Люблинской улице в Москве и обнаружили ряд нарушений мер по профилактике дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Как уточнили в столичном управлении ведомства, в магазине не проводили бесконтактное измерение температуры сотрудников, не проводили уборку и санобработку помещений.

В торговой точке не было оборудования для обеззараживания воздуха, дезинфицирующих средств и кожных антисептиков. Наряду с этим администрация не организовала централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты.

Данные о прохождении сотрудниками магазина медицинских осмотров и вакцинации против коронавируса отсутствовали.

В связи с этим магазин "Гастрономия" опечатан. По ч.2 ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях торговой точке грозит штраф от 50 тысяч до 150 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до девяноста суток, сообщается на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Торгово-развлекательному центру "Зиг-Заг" в Москве также грозит приостановление деятельности за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Посетители и сотрудники не использовали средства индивидуальной защиты.

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