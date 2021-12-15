В Берлине россиянина приговорили к пожизненному заключению

Он был признан виновным в убийстве
Суд в Берлине вынес приговор 56-летнему гражданину России по делу об убийстве.
"Обвиняемый признан виновным", - объявил судья, передает "Интерфакс".
Россиянин приговорен к пожизненному заключению.
Уточняется, что 23 августа 2019 года подсудимый застрелил в парке Тиргартен 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
Последнего в России считают террористом. Он был участником вооруженного конфликта в Чечне. Москва отрицает причастность российских властей к этому убийству.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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