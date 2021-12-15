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В Берлине россиянина приговорили к пожизненному заключению

13:52
  • среда
  • 15 декабря 2021

Он был признан виновным в убийстве

Суд в Берлине вынес приговор 56-летнему гражданину России по делу об убийстве.

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"Обвиняемый признан виновным", - объявил судья, передает "Интерфакс".

Россиянин приговорен к пожизненному заключению.

Уточняется, что 23 августа 2019 года подсудимый застрелил в парке Тиргартен 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Последнего в России считают террористом. Он был участником вооруженного конфликта в Чечне. Москва отрицает причастность российских властей к этому убийству.

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