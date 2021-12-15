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Совфед одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии

13:51
  • среда
  • 15 декабря 2021

До конца 2024 года

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до конца 2024 года.

В пояснительной записке сказано, что законопроект устанавливает в 2024 году аналогичный 2014–2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством в сентябре 2021 года.

Мораторий на накопительную часть пенсии ввели в 2014 году и с тех пор ежегодно продлевают. Отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.

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