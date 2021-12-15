Собянин заявил о планах реконструкции еще 50 городских поликлиник в 2022 году

В этом году реконструировали 35 поликлиник

В столице в уходящем году полностью реконструировали 35 поликлиник, две из них начали работать сегодня в районе Можайский и в Конькове, куда приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города сообщил, что модернизация первичного звена здравоохранения будет продолжена и в следующем году.

Даже самых маленьких пациентов больничные стены теперь не пугают. Ведь это совершенно новый формат столичных поликлиник. Свежий ремонт, светлые холлы, современная мебель и даже своё кафе. После комплексной реконструкции открылось здание детско-взрослой поликлиники в Коньково, где размещаются филиалы диагностического клинического центра №1 и детской городской поликлиники №81.

"Сейчас прям очень комфортно находиться в поликлинике. Дизайн очень красивый. Я прям в восторге. Очереди вообще нет, и удобно, что ты не заходишь сначала в кабинет, и не стучишься, кто на приёме. Там стоит телевизор и сразу видно, что идёт приём", - говорит Виктория Колобовникова.

"Все бы были такие поликлиники. Красота, коридоры широкие, всё чистенько, все хорошо - всё для людей", - говорит Екатерина Семенова.

И, конечно же, для самих врачей. Начиная от удобной мебели на рабочем месте и заканчивая самым современным медицинским оборудованием. Удобный переход из детской поликлиники во взрослую. Стоит подняться всего на 1 этаж. Кабинеты терапевтов переходят в процедурные.

Реконструкция позволила открыть в поликлинике кабинеты, которых раньше не было: для взрослых это маммографии, для детей – невролога и хирурга. Здание поликлиники было практически полностью перестроено. Обновлен фасад, заменены инженерные коммуникации, внутренние перегородки и лифты, системы вентиляции и кондиционирования. Сегодня обновленное здание детско-взрослой поликлиники в Коньково посетил мэр Москавы.

"В Москве проводится самая кардинальная реконструкция поликлиник и модернизация первичного звена здравоохранения за всю историю Москвы. Около половины всего поликлинического фонда морально и физически устарело, было построено 50-60, а то и 70 лет назад, никакие поверхностные ремонты эффекта не давали, поэтому было принято решение кардинально реконструировать около 200 поликлиник", - заявил Сергей Собянин.

Одновременно после завершения реконструкции была открыта ещё одна поликлиника – филиал № 5 клинико-диагностического центра №4 в Можайском районе Москвы. С медиками мэр пообщался в рамках телемоста.

Но обновление поликлиник - это не только ремонт. Это и новые информационные технологии, в том числе использование искусственного интеллекта в работе врачей. А еще создание так называемой службы администраторов в поликлиниках. Эти функции будут выполнять сотрудники центров "Мои документы". Они будут встречать пациентов на входе и помогать им записаться к нужному специалисту. В этом году завершена реконструкция 35 поликлиник. А в следующем, как заявил мэр Москвы, будет проведена реконструкция еще 50 зданий.

Елена Сахно, Андрей Пашутин, Данил Гималов, Андрей Талалай, "ТВ Центр".

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