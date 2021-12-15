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В Москве покажут спектакль "Достоевская. Сны Анны"

15:23
  • среда
  • 15 декабря 2021

Премьера пройдет в театре МОСТ

Премьера в театре МОСТ В год 200-летнего юбилея Федора Достоевского покажут спектакль "Сны Анны". Это не просто история любви, но и попытка узнать, какой была главная женщина в жизни великого писателя. Одной актрисы для роли Анны Григорьевны оказалось мало - на сцене их сразу пять.

Каждый по-своему настраивается на роль. Кто-то музицирует, кто-то сосредоточенно укладывает волосы. Массивные серьги, броши - штрихи к портрету. И вот Анна в шести лицах. Разных и убедительных.

Перевернутое повествование начинается с рассказа 71-летней вдовы - Анны Григорьевны, переходит к Анне Сниткиной в девичестве, и уже потом - к Неточке. Главная героиня инсценировки – вторая жена Достоевского. Его ангел. Его любовь. 

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Анастасии Мартыновой.

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Спектакль "Достоевская. Сны Анны"
Спектакль "Достоевская. Сны Анны"
Спектакль "Достоевская. Сны Анны"
Спектакль "Достоевская. Сны Анны"
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