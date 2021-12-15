"Отрубить от аккаунта": в Думе предложили способ борьбы с блогерами-хулиганами

Возложить данную функцию предлагается на Роскомнадзор

В целях борьбы с блогерами и интернет-инфлюэнсерами, нарушающими закон, следует лишать их возможности пользоваться собственными аккаунтами в социальных сетях. С таким предложением в среду, 15 декабря, выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Депутат пояснил, что целью таких поступков является повышение собственной популярности — продемонстрировать интернет-пользователям, "как замечательно он проводит время, какой он смелый, как стоит все это освещать и дальше".

Поэтому логичным и действенным наказанием будет "отрубить" блогера-нарушителя от прокачанного аккаунта с большим количеством подписчиков, считает Чернышов. Обнуление подписчиков станет наиболее эффективной мерой.

Депутат заявил, что пользователи соцсетей, где проводятся трансляции нарушений закона, должны обращаться в правоохранительные органы. Следом подключится Роскомнадзор, которому и надлежит "отрубить" виновника от соцсетей.

Кроме того, парламентарий выступает за наказание блогеров-хулиганов рублем. Все средства, вырученные за трансляцию нарушений закона, следует направлять в благотворительные фонды, цитирует Чернышова РИА Новости.

Очередной громкий эпизод нарушения правопорядка с участием блогера произошел в Московской области. В интернете появился видеоролик, на котором Михаил Литвин разъезжает на автомобиле по торговому центру. При этом водительских прав у 21-летнего молодого человека нет.

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