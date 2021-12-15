При пожаре в центре Москвы погибли два человека

Еще один пострадал

Двое мужчин погибли при пожаре в бывшем здании школы в центре Москвы.

Сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании на Таганской улице поступило утром 15 декабря. На данный момент пожар потушен, его площадь составила 50 квадратных метров, передает ТАСС.

При разборе завалов спасатели обнаружили тела двух человек. Предположительно, бездомных. На данный момент устанавливается, отчего погибли эти люди: в результате пожара или от других причин.

Также известно об одном пострадавшем, сообщили в столичном МЧС. Сейчас с ним работают медики.

Причины произошедшего устанавливаются. Источник телеканала "360" утверждает, что здание могли поджечь, поскольку обнаружены два очага возгорания.

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