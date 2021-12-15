Условия содержания детей в частном детсаду в Москве показали на видео

Накануне из окна частного детсада выпал ребенок

Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения пятилетнего мальчика из окна частного детского сада на юге Москвы. Учреждение не соответствовало требованиям безопасности. За содержание детей там отвечали няни, а вот как они следили за детьми, и была ли у них лицензия, предстоит выяснить следствию.

Частный детский сад в 3-комнатной квартире девятиэтажки. По крайней мере, так это место называет предприниматель, которая оказывает услуги по уходу за детьми в арендуемом помещении. Накануне женщина, представлявшаяся для своих клиентов Серафимой, присматривала за 6 воспитанниками, а вот за одним из них не углядела. 5-летний мальчик вышел на балкон и упал с третьего этажа.

"По факту услуг, не отвечающих требованию безопасности, в результате которых травмирован малолетний ребёнок на юге Москвы, возбуждено уголовное дело. Установлено, что в указанной квартире предоставлялись платные услуги по дневному уходу за детьми, а фактически дети проживали там на постоянной основе", - заявила представитель московского управления Следственного комитета Юлия Иванова.

Ребёнок остался жив. Помог сугроб. Но мальчик получил травмы и находится в больнице под наблюдением врачей. Обстоятельства происшедшего выясняет и прокуратура.

Родители воспитанников сейчас допрашиваются. Много вопросов к качеству оказываемых услуг. В квартире беспорядок, балкон захламлен. При этом про частный детский сад соседи практически ничего не знали. Никаких объявлений или вывесок на двери. Только заметили, что в их подъезде стало появляться много детей.

"Я не знаю, даже кто это, потому что какие-то люди, которые не купили квартиру, не сняли. Это не наши. Они когда какой-то первый год заезжали в эту квартиру, таскали, таскали сумки. Смотрю, думаю, кто это к нам приехал", - рассказывает соседка.

Свои услуги предприимчивая женщина рекламировала в Интернете. Вот одно из последних - "Москвичка Серафима вместе с сестрой Ольгой оказывают услуги нянь". Педагогический опыт, судя по описанию внушительный, - 15 лет. За круглосуточный присмотр за детьми якобы у себя в квартире просила полторы тысячи рублей. Судя по фотографиям, в комнатах есть шкафчики для верхней одежды, игровая и спальная зоны и даже видеонаблюдение. В описании также опубликован режим работы и распорядок дня. А вот техника безопасности здесь явно хромала.

"Если детское учреждение располагается в жилом доме и оказывает услуги по уходу и присмотру в течение дня за несовершеннолетними, то такая деятельность в РФ не подлежит обязательному лицензированию. Но необходимо соблюдать техники безопасности и не допускать оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности. То есть в данном случае может наступать ответственность в случае причинения тяжкого вреда здоровью в максимальном виде в виде лишения свободы на срок до 6 лет", - говорит председатель коллегии адвокатов Москвы Антон Бакулин.

Организатора бизнеса сейчас допрашивают. Женщина рассказала, что в момент инцидента находилась на кухне, а дети играли в комнате. Неизвестно, почему зимой балкон оказался открытым. Возможно, она проветривала помещение. Несмотря на то, что предприниматель должна была оказывать услуги по дневному уходу за малолетними, по словам соседей, они часто замечали, что родители оставляли своих детей, в том числе на ночь.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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