Мэрию Симферополя заблокировали в Instagram

Администрация города создаст новую страницу

Как сообщил начальник управления информационной политики администрации Симферополя Андрей Черниченко, соцсеть Instagram заблокировала официальную страницу мэрии города.

"Instagram заблокировал официальную страницу администрации Симферополя. Причина - нарушение правил сообщества, хотя никакой "чрезмерной активности", на что ссылаются представители Instagram, не было", - цитирует Черниченко РИА "Новости".

Он уточнил, что у страницы было 3,5 тысячи подписчиков. Там размещались новости о жизни города.

Собеседник агентства добавил, что было принято решение создать новую страницу.

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