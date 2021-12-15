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Мэрию Симферополя заблокировали в Instagram

14:26
  • среда
  • 15 декабря 2021

Администрация города создаст новую страницу

Как сообщил начальник управления информационной политики администрации Симферополя Андрей Черниченко, соцсеть Instagram заблокировала официальную страницу мэрии города.
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"Instagram заблокировал официальную страницу администрации Симферополя. Причина - нарушение правил сообщества, хотя никакой "чрезмерной активности", на что ссылаются представители Instagram, не было", - цитирует Черниченко РИА "Новости".

Он уточнил, что у страницы было 3,5 тысячи подписчиков. Там размещались новости о жизни города.

Собеседник агентства добавил, что было принято решение создать новую страницу.

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