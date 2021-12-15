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Владимир Путин исполнил мечту 13-летней Тани Троценко

14:54
  • среда
  • 15 декабря 2021

Для девочки организовали экскурсию по Мариинскому театру

Владимир Путин пообщался по телефону с 13-летней Таней Троценко, мечту которой исполнил в рамках Всероссийской акции "Елка желаний". Президент расспросил девочку о недавнем походе в Мариинский театр.

Сейчас школьница проходит лечение в Санкт-Петербурге. И верить в чудо она не перестает. Девочка окончила хореографическую школу. Побывать на балете было ее заветным желанием. Для Тани провели экскурсию по Мариинке, после чего она посмотрела балет "Лебединое озеро". Кроме того, президент преподнес ей еще один новогодний подарок.

"У меня есть еще одно предложение дополнительное к тому, что ты сейчас посмотрела "Лебединое озеро" в театре. Если есть желание и время, то можно организовать вашу поездку в Москву, чтобы посмотреть фигурное катание на тему "Лебединого озера", - заявил президент во время общения с девочкой.

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