Сотрудники ЦИК присоединились к акции "Елка желаний"

За все время участники проекта исполнили мечты 20 тысяч детей

Мечты более чем 20 тысяч детей уже стали реальностью за всё время проведения "Ёлки желаний". К благотворительному проекту может присоединиться каждый.

Акция объединяет государственные организации и крупные корпорации, представителей власти и бизнеса. Каждый год участники исполняют самые разные желания детей с непростой судьбой. Кто-то из них загадывает побывать на цирковом представлении, посетить столицу или просто получить долгожданную куклу. Шары с посланиями детей сегодня выбрали сотрудники Центризбиркома.

"Должны быть такие светлые моменты, как "Елка желаний", когда это вовлекает всё больше людей. И всё больше детишек, которым сложно, у них больше вероятность осуществления мечты. Чем больше добра у нас будет в жизни, сочувствия к ближнему, тем, наверное, и мы лучше станем жить", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram