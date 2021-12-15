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Матвиенко пообещала пожаловаться на главу Минпросвещения

14:40
  • среда
  • 15 декабря 2021

Спикера Совфеда не устроила позиция министра по поправкам в закон "Об образовании"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала поставить в известность кабмин о том, что министр просвещения Сергей Кравцов "занял очень странную позицию" относительно поправок в закон "Об образовании".
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Камнем преткновения стали поправки в закон "Об образовании", касающиеся в том числе дистанционного обучения. В Совете Федерации указали на необходимость внесения корректив в текст предлагаемого документа. Однако к рассмотрению в верхней палате парламента изменения так и не внесли.

По утверждению Матвиенко, министр Кравцов "включил все свои рычаги", чтобы "надавить" на Совфед и добиться принятия поправок в прежнем варианте — содержащем ошибку. Однако никто не может заставить Совет Федерации действовать вне правового поля, подчеркнула спикер.

Позицию главы Минпросвещения Матвиенко назвала странной, а его действия — недопустимыми, пообещав проинформировать об этом федеральное правительство, сообщает РИА Новости.

О том, что сенаторы не одобрят поправки в закон "Об образовании", Матвиенко предупредила еще 13 декабря. Ее смутило, что из документа вычеркнули два слова, которые концептуально поменяли закон, причем коррективы были внесены без согласования с парламентариями.

Речь идет о том, что из поправок убрали слово "исключительно", что исказило весь смысл фраз, пояснила один из авторов проекта закона, председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

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