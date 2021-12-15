Врач предупредил об опасности злоупотребления спреями для носа

Чрезмерное использование препаратов грозит проблемами с сердцем

Чрезмерное использование лекарственных средств от насморка в форме спрея грозит проблемами со здоровьем. Об этом рассказал отоларинголог, член Испанского общества отоларингологии и хирургии области головы и шеи Кристиан Кальво.

Медик подтвердил, что в начале использования такие препараты дают ощутимый результат: очищают слизистые оболочки носа и облегчают дыхание.

Но после этого развивается "синдром отдачи". По мере ослабления лечебного эффекта слизистые отекают еще сильнее, требуя повторного "пшика" в нос. В итоге возникает порочный круг.

Однако слишком частое применение спреев от насморка способно вызвать повышение давления и проблемы сердечно-сосудистой системы, вплоть до инсульта, подчеркнул Кальво. Не исключено также повреждение носовой перегородки, сообщает El Confidencial.

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