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Врач предупредил об опасности злоупотребления спреями для носа

15:02
  • среда
  • 15 декабря 2021

Чрезмерное использование препаратов грозит проблемами с сердцем

Чрезмерное использование лекарственных средств от насморка в форме спрея грозит проблемами со здоровьем. Об этом рассказал отоларинголог, член Испанского общества отоларингологии и хирургии области головы и шеи Кристиан Кальво.
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Медик подтвердил, что в начале использования такие препараты дают ощутимый результат: очищают слизистые оболочки носа и облегчают дыхание.

Но после этого развивается "синдром отдачи". По мере ослабления лечебного эффекта слизистые отекают еще сильнее, требуя повторного "пшика" в нос. В итоге возникает порочный круг.

Однако слишком частое применение спреев от насморка способно вызвать повышение давления и проблемы сердечно-сосудистой системы, вплоть до инсульта, подчеркнул Кальво. Не исключено также повреждение носовой перегородки, сообщает El Confidencial.

Ранее кандидат медицинских наук Борис Чурадзе рассказал, какими лекарствами не следует пользоваться при коронавирусной инфекции, а также напомнил об опасности самолечения.

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