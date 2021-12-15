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Появились новые данные о состоянии Григория Лепса

15:03
  • среда
  • 15 декабря 2021

Артист не госпитализирован

Певец Григорий Лепс в настоящий момент чувствует себя хорошо, он готовится к концерту. Об этом сообщил его PR-директор Владимир Урюпин, опровергнув информацию ряда СМИ, что артист госпитализирован.

"Это полная глупость", - сказал Урюпин АГН "Москва". Он добавил, что Лепс готовится к выступлению в "Крокус Сити Холле", которое намечено на это воскресенье.

Ранее стало известно, что суд рассмотрит дело о расторжении брака Григория Лепса и Анны Шаплыковой 20 декабря. Пара расстается после 20 лет совместной жизни.

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