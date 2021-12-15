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В Минздраве заявили о вытеснении "дельта"-штамма "омикроном"

15:16
  • среда
  • 15 декабря 2021

У нового штамма выше скорость распространения

Обеспокоивший экспертов скоростью своего распространения штамм коронавируса "дельта" скоро будет вытеснен новой разновидностью "омикрон". Этот штамм распространяется в 2-4 раза быстрее, заявил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
Исследование показало ураганную скорость размножения "омикрона" в организме

"Если у штамма есть преимущество распространения, а у "омикрона" оно точно есть - в 2-4 раза он лучше распространяется, чем "дельта", - то однозначно через какое-то время он вытеснит "дельту", это очень высокая вероятность", - сказал Чуланов в эфире Первого канала.

В свою очередь, замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что человек может заразиться одновременно двумя штаммами коронавируса - "дельтой" и "омикроном". Ранее медики заявляли, что сосуществование в организме двух штаммов невозможно.

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