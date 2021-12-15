Путин оценил результаты исполнения нацпланов

Есть как положительные результаты, так и недоработки

Президент России Владимир Путин в среду, 15 декабря, провел заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства отметил, что за две недели до конца года уже выполнен годовой план по ремонту дорог городских агломераций, в которых живет около половины россиян.

Также с опережением проводится расселение аварийного жилья. В период с января по октябрь включительно в новые квартиры переехали 120 тысяч граждан. Как указал Путин, это столько же, сколько за два предыдущих года вместе взятых.

Наряду с этим президент указал, что в реализации национальных проектов и планов имеются и недоработки. Он подчеркнул, что необходимы максимальная ответственность и полная отдача сил для выполнения поставленных планов.

Путин призвал постоянно отслеживать продвижение национальных проектов и анализировать узкие места, чтобы принимать дополнительные решения с учетом объективной картины, сообщает РИА Новости.

В октябре вице-премьер Дмитрий Григоренко подвел предварительные итоги реализации национальных проектов. Он отметил, что запланированные на 2021 год мероприятия были исполнены на 87%.

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