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Путин: борьба с бедностью – приоритет российской власти

15:44
  • среда
  • 15 декабря 2021

Это ответ на демографический вызов

Президент России назвал приоритет в работе российских властей. По словам Владимира Путина, это борьба с бедностью. Для повышения доходов граждан надо использовать любую возможность.
Путин оценил результаты исполнения нацпланов

"Борьба с бедностью - это наш безусловный приоритет, мы говорим об этом постоянно. Он прямо связан с ответом на демографический вызов. Для повышения доходов граждан важно все", - заявил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Российский лидер подчеркнул, что для повышения доходов граждан важно использовать все методы. Это, в частности, адресная социальная поддержка, помощь семьям с детьми, новые рабочие места. Также важно сбалансированное развитие регионов и отраслей экономики, повышение доступности и качества образования на всех уровнях, приводит слова президента "Интерфакс".

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