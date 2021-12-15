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"Вакцинируйтесь, друзья": Жириновский сделал седьмую прививку от COVID-19

15:41
  • среда
  • 15 декабря 2021

На этот раз политик выбрал вакцину "КовиВак"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал россиян к вакцинации от коронавируса. Политик сообщил, что сделал уже седьмую прививку.
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"Вакцинируйтесь, друзья. Ранее я уже сделал вакцинацию "Спутником V", а на этот раз – "КовиВаком" от Центра им. Чумакова. Это классическая вакцина с инактивированным вирусом, технология, испытанная десятилетиями", - приводит РИА Новости слова Жириновского.

Лидер ЛДПР отметил, что половина россиян пока не созрели, чтобы привиться. "И это вызывает лишь сожаление", - добавил он.

Ранее сообщалось, что штамм коронавируса "дельта" скоро будет вытеснен новой разновидностью "омикрон". Он распространяется в несколько раз быстрее.

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