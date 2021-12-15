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Президент перечислил меры по повышению доходов россиян

15:43
  • среда
  • 15 декабря 2021

Борьба с бедностью остается одним из главных приоритетов государства

Борьба с бедностью и повышение уровня доходов россиян требуют принятия всех возможных мер. Об этом в среду, 15 декабря, рассказал российский лидер Владимир Путин.

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Президент назвал борьбы с бедностью безусловным приоритетом государства, напрямую связанным с решением демографической проблемы.

Глава государства указал на важность всех мер для достижения этой цели: необходимы и адресная социальная поддержка, и помощь семьям с детьми, и новые рабочие места, и сбалансированное развитие регионов и отраслей экономики, и повышение доступности и качества образования на всех уровнях.

В рамках помощи семьям с детьми, в частности, сокращена вдвое очередь в ясли в целом по России, а в 31 субъекте Федерации данный вопрос решен полностью. Однако в других регионах мест в детских учреждениях ожидают 73,5 тысячи малышей.

Еще одно направление работы по поддержке семей с детьми — организация бесплатного горячего питания в начальной школе. Им на сегодняшний день обеспечены свыше 7 млн учеников.

В качестве одной из основных задач следующих лет президент назвал формирование целостной линейки поддержки семей, где растут дети в возрасте от рождения до окончания школы, сообщает ТАСС.

Ранее глава государства обратил внимание федерального и региональных правительств на необходимость повышения доступности продовольствия на внутреннем рынке.

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