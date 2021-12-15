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Лукашенко объяснил, в чем видит свою задачу

15:44
  • среда
  • 15 декабря 2021

По словам президента, мимо Белоруссии "не проходила ни одна война"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его задача - уберечь государство и народ от войны.
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"Мимо нас ни одна война не проходила. Поэтому моя задача - уберечь государство и народ от войны. Поэтому я от вас требую монолита и сплоченности", - сказал белорусский лидер в ходе представления нового руководителя Витебской области Александра Субботина.

По словам Лукашенко, он не хочет, чтобы народ "в очередной раз оказался на линии излома", так что подготовке территориальной обороны следует уделить особое внимание.

"Подумайте, как вы будете защищать свои компьютеры, сети и прочее", - также указал президент Белоруссии, говоря о возможности кибератак, передает агентство БелТА.

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