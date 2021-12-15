Москвичам пообещали самую холодную неделю с начала зимы

В столицу вернутся морозы до минус 20 градусов

Предпоследняя перед Новым годом рабочая неделя может оказаться для москвичей самой морозной с начала зимы, рассказали в центре погоды "Фобос".

В частности, в ночь на вторник, 21 декабря, прогнозируется температура до 20 градусов ниже нуля, а днем столбики термометров поднимутся лишь до минус 14 градусов.

Подобная погода продержится в Москве на протяжении нескольких дней, предупреждают синоптики.

При этом в последние выходные декабря морозы смягчатся: температура воздуха будет составлять шесть-восемь градусов ниже нуля, сообщает АГН "Москва".

Ранее метеорологи рассказали, что в ближайшие дни в Москве ожидается оттепель, которая заметно уменьшит высоту сугробов. Однако за этим последует новое арктическое вторжение, которое может стать более мощным, чем в Санкт-Петербурге.

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