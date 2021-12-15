Лидеры России и Китая обсудили перспективы сотрудничества

О чем говорили Владимир Путин и Си Цзиньпин?

Отношения Москвы и Пекина вышли на беспрецедентно высокий уровень. В среду об этом заявили лидеры России Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе переговоров, которые прошли по видеосвязи. Главы двух государств подвели итоги российско-китайского сотрудничества в нынешнем году и наметили планы его дальнейшего укрепления.

В хаотичной и нервозной международной обстановке отношения Москвы и Пекина - пример того, как могут выстраивать диалог ведущие мировые державы. О чем говорит и приветствие двух лидеров.

Даже в непростой период пандемии Россия и Китай продолжают наращивать сотрудничество. В мае этого года в КНР запущено совместное строительство четырёх новых энергоблоков атомной электростанции. Построен автомобильный мост через Амур, достраивается железнодорожный. Реализуется амбициозный проект "один пояс один путь".

Что, конечно, резко увеличит скорость доставки грузов. "В январе – ноябре этого года товарооборот увеличился на 31 процент – до 123 миллиардов долларов. Таким образом, мы уже побили рекордные показатели допандемийного 2019 года. В недалёкой перспективе, как и договаривались, преодолеем рубеж в 200 миллиардов", - заявил Путин.

Причем, и Путин и Си выступают за то, чтобы увеличить долю расчетов в национальных валютах. Что позволит избежать возможного вмешательства третьих стран.

"Китай и Россия решительно поддерживают друг друга по вопросам, касающимся жизненно важных интересов другой страны, отстаивая своё национальное достоинство и общие интересы", - заявил Си Цзиньпин.

Еще одна ключевая задача - борьба с пандемией коронавируса. И ее тоже решают сообща. "Китай становится международным центром по производству российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт". Подписаны контракты на выпуск более 150 миллионов доз вакцины с шестью китайскими производителями", - сообщил Путин.

Обсуждают Путин и Си и обострение международной обстановки. США и НАТО все ближе подбираются к российским границам. Что создает угрозу национальной безопасности. С чем Москва, разумеется, не готова мириться. И предлагает западным партнерам начать переговоры о юридически оформленных гарантиях безопасности. В Пекине, отметили в Кремле по итогам саммита, такую инициативу одобряют.

Следующая встреча двух лидеров состоится уже очно в феврале. По приглашению китайского лидера Владимир Путин приедет в Пекин, чтобы в качестве особо почетного гостя принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

"Отмечу, что мы неизменно поддерживаем другу друга по вопросам международного спортивного сотрудничества, в том числе в неприятии любых попыток политизации спорта и олимпийского движения. Не сомневаюсь, что предстоящие зимние Олимпийские игры пройдут на самом высоком уровне. В Китае умеют это делать", - сказал Путин.

В этот год, подчеркивают оба лидера, Москва и Пекин отмечают 20-летие подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Он был продлен на новый 5-летний период.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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