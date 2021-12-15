Голикова назвала причины более высокой смертности в сельской местности

Одна из них – плохие дороги

В удаленных сельских местностях России смертность выше на 10-12%. Причина – плохие дороги и инфраструктура, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Например, в Белгородской области более 300 населенных пунктов нуждаются в ремонте или строительстве дорог с твердым покрытием. Смертность от острых состояний в этих пунктах на 7,5% выше, чем в соседних", - заявила Голикова на совещании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам при президенте России.

Вице-премьер добавила, что сейчас создаются паспорта 85 регионов. По ее данным, треть всех организаций первичного звена здравоохранения на селе в 40 регионах не имеет дорог с твердым покрытием, либо же дороги нуждаются в ремонте. Кроме того, 44% сел не имеют маршрутов общественного транспорта. И в таких пунктах смертность на 10-12% выше, чем в городах.

Еще одна причина – загрязнение воздуха. По словам Голиковой, в регионах с превышением предельно допустимых концентраций по выбросам смертность от болезней органов дыхания на 35% выше, чем в регионах, где такого превышения нет, передает ТАСС.

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