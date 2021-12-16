Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Дев ждет отличный день, а Козероги получат ценный урок

Гороскоп на сегодня, 16 декабря, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Научитесь концентрироваться на одной задаче или освойте навык делегирования. В последнее время вы слишком много на себя берете и определённо нуждаетесь в отдыхе.

Тельцы

День сложится гармонично. Любая активность даст отличный результат. Не бойтесь рисковать и при необходимости идти ва-банк: удача твёрдо решила играть за вас.

Близнецы

Вам придётся пересмотреть своё окружение, иначе страданий не избежать. Недруги знают о ваших уязвимых местах, поэтому заранее подготовьте защиту.

Раки

Сегодня вы сможете добиться пусть и незначительного, но успеха на деловом поприще. Вы умеете быть убедительными, и это оценят влиятельные люди, которые в итоге сыграют важную роль в вашей карьере.

Львы

На работе могут возникнуть конфликты, так что оставайтесь спокойными при любом раскладе. Найдите свою точку опоры и занимайтесь рутинными заданиями, не отвлекаясь на провокации.

Девы

У вас впереди отличный день! Получится договориться с партнёрами или начальством о деле, которое давно задумали. Получив поддержку, вы сможете масштабироваться, что приведет к большей выгоде.

Весы

Вас ожидает грандиозная встреча, после которой ваш мир не будет прежним. Она связана с проектом, который раньше пытались отправить в утиль. Но вы-то знали, что он способен “выстрелить”.

Скорпионы

Сегодня вы будете искренне радоваться, ведь Вселенная предложит вам одно из своих лучших творений. Только вам под силу приручить его и заполнить пространство любовью.

Стрельцы

Неблагоприятный день для работы с командой или серьёзных шагов в области бизнеса. Лучше отдохните, наберитесь энергии и с новыми силами вступайте на тропу удачи.

Козероги

Сегодня вы получите ценный и весьма неожиданный урок от коллеги. Не злитесь, а искренне поблагодарите за приобретенные знания. Никакого негатива в этом нет.

Водолеи

Из-за собственной неуверенности вы потеряете крупную сумму или окажетесь вынуждены помогать тому, кому не желаете. Постарайтесь осознать, чего хотите на самом деле.

Рыбы

Есть в вас нечто впечатляющее, что заставляет людей следовать за вами. Сегодня кто-то попадет под ваше влияние, но вы мгновенно потеряете интерес к этому человеку.

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