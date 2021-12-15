Несколько сотен мигрантов высланы из России на 40 лет за драки

К нарушителям приняты меры административного воздействия

Власти Москвы принимают меры административного воздействия к нарушающим порядок мигрантам. За последнее время за драки и другие противоправные действия несколько сотен человек были депортированы из России, сообщила представитель управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Татьяна Дмитриева.

"Здесь был вопрос по несоответствующему поведению мигрантов - драки, другие несанкционированные мероприятия. Могу сказать, что в Москве в отношении порядка 400 человек, которые участвовали в таких мероприятиях, приняты меры административного воздействия", - сказала Дмитриева журналистам во время круглого стола.

Она пояснила, что было вынесено решение о нежелательности их пребывания в России. После депортации въезд в страну им закрыт на 40 лет – то есть, практически, они не смогут въехать на российскую территорию, приводит комментарий Дмитриевой ТАСС. Круглый стол был приурочен к Международному дню мигранта, который отмечается 18 декабря.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram