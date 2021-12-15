Путин отметил странности в реализации нацпроекта по туризму

Значительная часть средств потрачена не на реальную работу

Своеобразная реализация национального проекта по развитию туризма удивила президента России. Владимир Путин заметил, что значительные средства потрачены вовсе не на строительство объектов и инфраструктуры.

"У меня есть вопрос по проекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Может быть, я ошибаюсь, тогда прошу внести соответствующие коррективы. Если нет, то прошу рассказать, что будет делаться в ближайшее время", - сказал российский лидер на заседании Совета по нацпроектам.

Президент напомнил, что по этому направлению зафиксировано выполнение на 83,1%. Однако выясняется, что значительные средства пошли не на реальную работу – такую, как строительство инфраструктуры и объектов - а на взносы в уставной капитал корпорации "Туризм.рф". При этом основные работы, по данным Путина, выполнены только на 51%, передает РИА Новости.

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