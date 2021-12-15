Возросло число пострадавших при взрыве газового баллона в Сургуте

Один из раненых в тяжелом состоянии

Число пострадавших в результате взрыва газового баллона на станции техобслуживания в Сургуте возросло до 10. при хлопке газового баллона в Сургуте выросло до 10 - власти.

"В Сургуте на СТО на улице 30 лет Победы, где обслуживается газовое оборудование, произошел взрыв газового баллона. Пострадали 10 человек", - сообщил источник в экстренных службах.

Как сообщили в следственном управлении СК, шесть человек получили травмы при обрушении кровли здания после взрыва. По данным городской администрации, один из пострадавших в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

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