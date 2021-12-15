Байден объявил о подготовке к новому разговору с Путиным

Президент США рассчитывает на более детальную беседу

Джо Байден хочет еще раз поговорить с Владимиром Путиным. Своими планами устроить новый саммит СС президентом России американский идер поделился с журналистами.

"Мы будем подробно разговаривать", - ответил Байден представителям СМИ.

На прошлой неделе президенты России и США провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. В течение двухчасовой беседы Байден выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины и пригрозил коллективными экономическими санкциями Запада. Путин же отметил, что Киев не выполняет Минские соглашения. Российский лидер обозначил красные линии - дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений, передает РИА Новости.

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