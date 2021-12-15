В Москве состоялась премьера первого детского иммерсивного мюзикла

Название - "Зумер"

В Москве в среду прошла премьера первого в мире детского иммерсивного мюзикла, который получил название "Зумер". Формат постановки предполагает, что зритель становится участником действа, сообщает "ТВ Центр".

Местом проведения выбран Центр дизайна ArtPlay. Роли исполняют активисты Российского движения школьников, представители 27 регионов. Самому младшему актёру 8 лет. Взрослых играют известные артисты. В их числе - Анастасия Стоцкая и Родион Газманов. А главную песню написал продюсер и композитор Игорь Матвиенко.

Сюжет вдохновлён популярными отечественными произведениями - "Сказка о потерянном времени", "Приключения электроника" - но с поправкой на современные реалии. С успехом труппу и организаторов проекта поздравил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

"Для кого-то это станет профессией, сегодняшняя проба, для кого-то нет, вы выберете какой-то другой свой путь в жизни, но с вами навсегда останется вот это ощущение уверенности в своих силах, понимание, что если о чем-нибудь по-настоящему мечтать, если чего-то по-настоящему хотеть, и не просто хотеть, а работать ради этого, то всё у вас всегда обязательно получится. Поздравляю!" – сказал Сергей Кириенко.

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