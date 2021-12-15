"Единая Россия" предлагает закрепить статус многодетной семьи на законодательном уровне

Поддержка семьи соответствует народной программе "Единой России"

Необходимо повышение уровня благополучия семей с детьми, заявила вице-спикер Госдумы, глава комиссии Генерального совета "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова.

Среди прочего, это расширение мер поддержки, льгот, применения материнского капитала, а также закрепление статуса многодетной семьи, сообщили в пресс-службе Московского городского регионального отделения партии.

"Важно, чтобы с рождением каждого последующего ребенка семья не становилась беднее, а наоборот — укрепляла свое благосостояние", — отметила Анна Кузнецова.

Также важно развивать инфраструктуру для семей с детьми - через службу "одного окна" для комфортного решения различных вопросов. Еще одна задача - укрепление престижа института семьи.

Как указала первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, поддержка семьи соответствует народной программе "Единой России" и является приоритетной. "Мы поступательно, шаг за шагом, реализуем народную программу, выполняя наказы, которые дали нам наши избиратели", - сказала она.

Для контроля за реализацией народной программы партии, а также эффективной работы комиссии появятся две дополнительные структуры.

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