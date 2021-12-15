ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Единая Россия" предлагает закрепить статус многодетной семьи на законодательном уровне

18:55
  • среда
  • 15 декабря 2021

Поддержка семьи соответствует народной программе "Единой России"

Необходимо повышение уровня благополучия семей с детьми, заявила вице-спикер Госдумы, глава комиссии Генерального совета "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова.

Среди прочего, это расширение мер поддержки, льгот, применения материнского капитала, а также закрепление статуса многодетной семьи, сообщили в пресс-службе Московского городского регионального отделения партии.

"Важно, чтобы с рождением каждого последующего ребенка семья не становилась беднее, а наоборот — укрепляла свое благосостояние", — отметила Анна Кузнецова.

Также важно развивать инфраструктуру для семей с детьми - через службу "одного окна" для комфортного решения различных вопросов. Еще одна задача - укрепление престижа института семьи.

Как указала первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, поддержка семьи соответствует народной программе "Единой России" и является приоритетной. "Мы поступательно, шаг за шагом, реализуем народную программу, выполняя наказы, которые дали нам наши избиратели", - сказала она.

Для контроля за реализацией народной программы партии, а также эффективной работы комиссии появятся две дополнительные структуры.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Многодетная семья
Многодетная семья
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.