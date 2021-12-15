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Песков: новый разговор президентов России и США может состояться до конца года

19:29
  • среда
  • 15 декабря 2021

Конкретных договоренностей пока нет

Новый разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться до конца года. Такой возможности не исключил пресс-секретарь российского лидера. Дмитрий Песков прокомментировал заявление Байдена о готовности к саммиту.
Песков не согласился с мнением США о том, что Россия подвела весь мир

"Может. Но конкретных договоренностей нет", - ответил Песков на вопрос "Интерфакса", может ли новый разговор состояться в этом году.

Байден 15 декабря заявил журналистам, что планирует еще один разговор с Путиным. По словам американского лидера, он будет разговаривать с президентом России "подробно". Предыдущие переговоры Путина и Байдена по защищенному каналу видеосвязи состоялись на прошлой неделе, обсуждалась, в частности, ситуация вокруг Украины.

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