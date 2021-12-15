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Берлин высылает двух российских дипломатов

19:14
  • среда
  • 15 декабря 2021

О решении властей объявили послу России в ФРГ

Два сотрудника посольства России в Германии объявлены персона нон грата. Поводом стало решение Высшего суда Берлина по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
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"Мы вызвали на беседу посла России. Послу России было объявлено, что два сотрудника российского посольства объявляются нежелательными лицами", - заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По словам министра, это убийство совершено "по государственному заказу" и представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета Германии.

15 декабря стало известно о решении Высшего суда Берлина, который признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Подсудимого приговорили к пожизненному заключению: этого требовала прокуратура, которая утверждала, что Хангошвили убили по заданию "государственных ведомств Российской Федерации". В Москве приговор берлинского суда назвали политически мотивированным, передает РИА Новости.

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