Берлин высылает двух российских дипломатов

О решении властей объявили послу России в ФРГ

Два сотрудника посольства России в Германии объявлены персона нон грата. Поводом стало решение Высшего суда Берлина по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

"Мы вызвали на беседу посла России. Послу России было объявлено, что два сотрудника российского посольства объявляются нежелательными лицами", - заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По словам министра, это убийство совершено "по государственному заказу" и представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета Германии.

15 декабря стало известно о решении Высшего суда Берлина, который признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Подсудимого приговорили к пожизненному заключению: этого требовала прокуратура, которая утверждала, что Хангошвили убили по заданию "государственных ведомств Российской Федерации". В Москве приговор берлинского суда назвали политически мотивированным, передает РИА Новости.

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