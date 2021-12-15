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Зеленский после беседы с Шольцем и Макроном согласился на нормандский формат

20:12
  • среда
  • 15 декабря 2021

Киев готов выполнять решения Парижского саммита 2019 года

Владимир Зеленский согласился с необходимостью работать в нормандском формате по разрешению конфликта на юго-востоке Украины. Офис украинского президента сообщил об этом после его встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
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"Стороны согласились с необходимостью продолжить активную работу в нормандском формате и обеспечить исполнение решений, принятых четырьмя сторонами на саммите в Париже 9 декабря 2019 года", - цитирует сообщение ТАСС. Нормандский формат – это Германия, Россия, Украина и Франция.

В сообщении отмечается, что Зеленский уточнил:  речь идет об обеспечении соблюдения режима прекращения огня в Донбассе, взаимном освобождении удерживаемых лиц и открытии двух новых пунктов пропуска на линии соприкосновения. Украинский президент встречался с канцлером Германии и французским лидером в Брюсселе, в рамках саммита "Восточное партнерство".

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