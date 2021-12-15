Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета на 770 миллиардов

Предусмотрены средства на "сдерживание России"

Проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год одобрил сенат Конгресса США. Объем бюджета – около 770 миллиардов долларов.

Проект бюджета был согласован обеими палатами американского законодательного органа, на прошлой неделе его утвердила палата представителей. Теперь документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену, передает ТАСС.

Бюджет содержит статьи о военной помощи Украине, на эти цели будет направлено 300 миллионов долларов. На "сотрудничество в области безопасности со странами Балтии" будет потрачено 150 миллионов. А программа европейской инициативы по "сдерживанию России" получит 4 миллиарда долларов.

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