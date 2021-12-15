ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета на 770 миллиардов

20:47
  • среда
  • 15 декабря 2021

Предусмотрены средства на "сдерживание России"

Проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год  одобрил сенат Конгресса США. Объем бюджета – около 770 миллиардов долларов.

В Конгрессе США предложили ввести новые санкции против "Северного потока - 2"
В Кремле ответили на планы конгрессменов США не признавать Путина

Проект бюджета был согласован обеими палатами американского законодательного органа, на прошлой неделе его утвердила палата представителей. Теперь документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену, передает ТАСС.

Бюджет содержит статьи о военной помощи Украине, на эти цели будет направлено 300 миллионов долларов. На "сотрудничество в области безопасности со странами Балтии"  будет потрачено 150 миллионов. А программа европейской инициативы по "сдерживанию России" получит 4 миллиарда долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Танк армии США
Танк армии США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.