МИД России пообещал ответить на высылку дипломатов из ФРГ

Готовится заявление ведомства

МИД России пообещал адекватный ответ на высылку двух российских дипломатов властями Германии. Внешнеполитическое ведомство готовит на этот счет заявление, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счет", - написала Захарова в Telegram-канале.

В российском посольстве в Берлине, в свою очередь, заявили решительный протест в связи с шагами германской стороны. МИД ФРГ 15 декабря вызвал посла России в Германии Сергея Нечаева и объявил двух сотрудников посольства персона нон грата. Поводом стал приговор Высшего суда Берлина по делу об убийстве в Тиргартене гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Немецкие власти назвали это преступление государственным заказом Москвы.

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