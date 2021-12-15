ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД России пообещал ответить на высылку дипломатов из ФРГ

21:11
  • среда
  • 15 декабря 2021

Готовится заявление ведомства

МИД России пообещал адекватный ответ на высылку двух российских дипломатов властями Германии. Внешнеполитическое ведомство готовит на этот счет заявление, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Берлин высылает двух российских дипломатов
Глава ОКР назвал бессмысленным дипломатический бойкот Игр

"Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счет", - написала Захарова в Telegram-канале.

В российском посольстве в Берлине, в свою очередь, заявили решительный протест в связи с шагами германской стороны. МИД ФРГ 15 декабря вызвал посла России в Германии Сергея Нечаева и объявил двух сотрудников посольства персона нон грата. Поводом стал приговор Высшего суда Берлина по делу об убийстве в Тиргартене гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Немецкие власти назвали это преступление государственным заказом Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Здание посольства России в Берлине
Здание посольства России в Берлине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.