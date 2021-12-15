Российские хоккеисты победили канадцев на Кубке Первого канала

Матч не идет в зачет Еврохоккейтура

Канадская сборная проиграла российской команде в матче открытия Кубка Первого канала по хоккею. Россияне победили со счетом 4:3.

У "Красной машины" авторами шайб стали Егор Коршков, Александр Елесин, Никита Нестеров и Вадим Шипачев. В канадской команде шайбы забросили Брэндон Гормли, Даниэль Одетт и Эрик О`Делл. Россия в следующем матче, 16 декабря, встретится со Швецией. Канадцы также сыграют со шведами, 17-го числа.

В российском этапе Еврохоккейтура – Кубке Первого канала - традиционно участвуют сборные России, Швеции, Чехии и Финляндии. В этом году к ним присоединилась сборная Канады, которая использует турнир для подготовки к зимним Олимпийским играм-2022. Матчи с "Кленовыми листьями" в зачет Еврохоккейтура не входят, передает "Интерфакс".

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