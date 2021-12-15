Владельца "Листвяжной" заключили под стражу до февраля

Защита просила ограничиться домашним арестом

Председатель совета директоров компании "СДС-Уголь", собственник "Листвяжной" Михаил Федяев заключен под стражу. Решение принял Центральный районный суд Кемерова, рассматривающий уголовное дело об аварии на шахте.

"Суд постановил избрать в отношении Федяева Михаила Юрьевича меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 февраля 2022 года", — объявили в суде.

Защита намерена обжаловать заключение Федяева под стражу – адвокаты просили суд ограничиться домашним арестом. Подсудимый свою вину не признал, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Гендиректор компании "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев, и технический директор Антон Якутов и главный инженер шахты Анатолий Лобанов также заключены под стражу – но до 25 января, передает РИА Новости.

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