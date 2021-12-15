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ЦРУ: Убийство Кеннеди финансировало правительство СССР

22:40
  • среда
  • 15 декабря 2021

"Доказательство" - якобы имевший место звонок "водителя советского посольства"

Убийство президента США Джона Кеннеди финансировал Советский Союз. Так называемые доказательства содержатся в опубликованной на днях очередной порции архива ЦРУ. Материалы, относящиеся к убийству Кеннеди, публикуются с 2017 года.
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Как утверждается в материалах американской спецслужбы, о возможной причастности советского правительства к преступлению в Далласе сообщил в американское диппредставительство в Австралии некий "польский водитель советского посольства" в Канберре. Звонок поступил через два дня после убийства Кеннеди.

"Этот человек в процессе обсуждения тем, представляющих интерес для разведки, затронул возможность того, что советское правительство финансировало убийство президента Кеннеди", - говорится в отчете ЦРУ. Утверждается, что телефонный звонок перекликается с другим анонимным звонком, сделанным 15 октября 1962 года. Ссылки на эту информацию встречаются и в других отчетах ЦРУ.

Президента США Джона Кеннеди застрелили в Далласе 22 ноября 1963 года. Обвинили в преступлении Ли Харви Освальда, который, по версии следствия, действовал в одиночку. Самого Освальда через два дня после задержания также застрелили, передает РИА Новости.

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