В России могут ввести предновогодние выплаты для пенсионеров

Уже подготовлен соответствующий законопроект

Как пишет в четверг газета "Известия", комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил законопроект об организации ежегодных предновогодних выплат пенсионерам.

По итогам 2021 года инфляция может составить девять процентов, это негативно отразится на доходе пенсионеров, отмечено в пояснительной записке к документу. "Предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты", - сказано в законопроекте.

Уточняется, что источником выплат будет федеральный бюджет. В следующем году на предложенные комитетом выплаты может быть потрачено 786,2 миллиарда рублей. Частично расходы будут покрыты из средств ФНБ.

"Предновогодняя выплата необходима, так как поможет пенсионерам не только достойно отметить Новый год, но и не залезать в долги по кредитам, чтобы купить подарки", - отметили представители "Справедливой России - За правду".

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