Захарова указала на недопустимость деления работников СМИ на "своих" и "чужих"

Дипломат высказалась по случаю Дня памяти журналистов

По случаю Дня памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва твердо отстаивает право всех без исключения работников СМИ на безопасное выполнение своих обязанностей.

По словам дипломата, деление представителей медиасферы на "своих" и "чужих" недопустимо.

"А попытки официальных представителей отдельных государств навесить на работающих там журналистов российских СМИ ярлыки "пропагандистов" и "распространителей дезинформации" рассматриваем как подстрекательские, провоцирующие агрессию и насилие в отношении наших корреспондентов", - написала спикер внешнеполитического ведомства в Telegram.

Как напомнила Захарова, день памяти был учрежден в связи с гибелью в 1991 году в ходе гражданской войны в Югославии корреспондента Гостелерадио СССР Виктора Ногина и оператора Геннадия Куренного.

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