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Объем вложений России в госбумаги США сократился

09:15
  • четверг
  • 16 декабря 2021

Крупнейшими держателями остаются Япония и Китай

В октябре 2021 года объем вложений России в американские государственные ценные бумаги составил 3,720 миллиарда долларов, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минфин США.

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Уточняется, что показатель в сентябре составлял 3,918 миллиарда долларов, в августе - в 4,004 миллиарда.

Известно также, что на долгосрочные облигации в российских вложениях в октябре приходились 554 миллиона долларов, на краткосрочные - 3,1 миллиарда.

Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года. В апреле их уровень снизился с 96 до 48,7 миллиарда, а в мае - до 14,9 миллиарда.

Крупнейшими держателями госбумаг США остаются на сегодняшний день Япония (1,3 триллиона долларов) и Китай (1,07 триллиона).

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